ROMA, 07 FEB - La trattativa tra la Roma e il Galatasaray è ai dettagli finali, ma nel frattempo il club giallorosso ha dato il via libera a Zaniolo a volare in Turchia. Il calciatore ha appena lasciato l'hotel Melià dove si trovava a Milano con la famiglia per imbarcarsi per Istanbul dove svolgerà le visite mediche in attesa poi della firma sui contratti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA