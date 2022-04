Roma: distorsione alla caviglia destra per Zaniolo

ROMA, 18 APR - Una distorsione alla caviglia destra. Questo il responso dei primi controlli dello staff medico della Roma su Nicoló Zaniolo, costretto a lasciare il campo nella ripresa del match con il Napoli per infortunio. Nelle prossime ore verranno eseguiti ulteriori accertamenti, ma per il momento Mourinho non sembra preoccupato per le condizioni del suo attaccante. Alla domanda in conferenza stampa su come stesse Zaniolo, infatti, ha risposto attaccando Di Bello. "Non sembra un problema importante il suo, il problema è che non ci sarà con l'Inter. Come sempre con questo arbitro ha preso il giallo - ha detto lo Special One -. Mi pare che siano dieci partite che la Roma non vince con il Signor Di Bello. Zaniolo ha giocato una gran gara, Koulibaly è un giocatore tremendo. Per me ha fatto una grande gara, poi nel finale era stanco. Con Di Bello arriva sempre un momento di frustrazione, perché arriva sempre il giallo. Volevo finire la gara in 11 e per questo ho fatto il cambio. Il problema è che con l'Inter non può giocare".

