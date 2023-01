Roma: Dybala, abbiamo rosa giusta per vincere la Coppa Italia

ROMA, 12 GEN - "C'è da migliorare, tutti dobbiamo e io per primo. Oggi era importante vincere, in ogni modo, perché la Coppa Italia è un obiettivo per noi: sappiamo che la possiamo vincere ma ci dobbiamo credere perché abbiamo la squadra per farlo". Lo ha detto Paulo Dybala dopo la gara con il Genoa vinta per 1-0 e che regala ai giallorossi i quarti di finale. "Ora tornerà anche Wijnaldum che ha esperienza e potrà aiutarci. Sarà un acquisto molto importante per noi", ha aggiunto la Joya. Mentre sugli obiettivi in campionato sottolinea che "è presto per parlarne. Noi lotteremo per i tre fronti, la Coppa Italia deve essere un obiettivo chiaro. Sono poche partite e possiamo farcela. In campionato ci sono squadre più forti di noi, ma abbiamo i giocatori importanti, una bella squadra, dobbiamo lavorare e migliorare perché se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo dare tutti qualcosa in più. E poi bisogna giocare l'Europa League che è molto importante. Dire dove arriveremo è presto, ma gli obiettivi sono chiari".

