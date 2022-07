Roma: Dybala-show domani all'Eur, saluterà tifosi

ROMA, 25 LUG - Il conto alla rovescia è finito: i tifosi della Roma domani sera alle 21 potranno applaudire per la prima volta dal vivo Paulo Dybala, colpo di mercato giallorosso. La Joya verrà presentata al Palazzo della Civiltà Italiana (detto anche Colosseo quadrato), all'Eur, quindi nei pressi della sede del club in viale Tolstoj. Il campione argentino assaggerà quindi l'affetto del popolo romanista prima del debutto in amichevole mercoledì 27 contro l'Ascoli (a porte chiuse) e poi il 30 luglio in Israele contro il Tottenham. Maxischermi, giochi di luce e stand della Roma coloreranno di giallo e rosso l'atmosfera, prima che Dybala prenda il microfono e faccia sentire la sua voce. La notizia della presentazione è arrivata dal sito di mobilità capitolino Luceverde Roma, e poi ribadita dal sito romamobilita.it. Il Comune ha messo a punto un piano di sicurezza e di viabilità per l'evento (che terminerà alle 22.15): la Questura ha già disposto il divieto di sosta (dalle 13 di domani) per tutti i veicoli, i velocipedi e i monopattini per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovuti alla presenza di tanti tifosi all'esterno del Palazzo e nelle aree adiacenti. Non si potrà inoltre transitare su Viale delle Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia fino a Piazzale Adenauer e nell'ultimo tratto di Viale Pasteur.

