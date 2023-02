Roma, escluse lesioni per Dybala

ROMA, 17 FEB - Buone notizie per la Roma. Sono state escluse lesioni per Paulo Dybala che ieri sera aveva lasciato il campo a fine primo tempo della gara di Europa League, mentre gli accertamenti hanno confermato il sovraccarico al flessore della gamba sinistra. Sarà valutato nuovamente nelle prossime 48 ore, ma la presenza con il Verona sembra a oggi complicata. L'argentino sta già facendo terapie ad hoc per recuperare ed essere presente giovedì prossimo per la gara di ritorno contro il Salisburgo.

