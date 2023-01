ROMA, 15 GEN - La Roma batte 2-0 la Fiorentina e conquista tre punti pesanti nella corsa alla zona Champions League. Mattatore della serata Paulo Dybala, autore dei due gol (con il contributo di Abraham) che hanno messo ko la viola, in 10 uomini per più di un'ora per l'espulsione di Dodò. I giallorossi salgono a quota 34 punti, a -3 dal quarto posto attualmente occupato dall'Inter.

