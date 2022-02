Roma; i tifosi con Mourinho 'hai le chiavi della città'

ROMA, 21 FEB - "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". E' la risposta dei tifosi della Roma a Josè Mourinho che sabato sui social aveva scritto "amo questo popolo, per voi lotterò". Lo striscione è stato affisso ieri sera fuori dai cancelli di Trigoria e solamente oggi il centro sportivo giallorosso tornerà a popolarsi per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di relax concesso ieri. Nonostante i 4 casi di Covid non sono previsti ulteriori giri di tamponi a meno che dei calciatori non presentino nuovi sintomi e c'è attesa per la decisione che arriverà domani del Giudice Sportivo sulla squalifica di Mourinho. Al di là del gesto del telefono, sono le parole riferite a Pairetto che potrebbero inasprire la pena non limitandola a una sola giornata.

