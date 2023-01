Roma: in chiusura Diego Llorente dal Leeds

ROMA, 30 GEN - Domani la chiusura del calciomercato e la Roma, dopo Solbakken, è vicina a piazzare il secondo colpo in entrata. In chiusura, infatti, la trattativa con il Leeds per il centrale difensivo Diego Llorente. Un'operazione che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto e con il giocatore già pronto in serata a sbarcare nella Capitale per definire gli ultimi dettagli. Il club ha scelto il centrale spagnolo per dare a Mourinho un'alternativa a Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla, provando a inserire in rosa un calciatore con caratteristiche diverse, propenso nell'impostazione dal basso e conosciuto dal tecnico portoghese perché era nella cantera del Real Madrid quando lo Special One allenava i Blancos. L'arrivo di Llorente, invece, libera Vina, pronto a trasferirsi al Bournemouth anche con lui in prestito, ma oneroso a un milione, con diritto di riscatto.

