Roma: l'Opa non sarà prorogata

ROMA, 21 LUG - L'offerta pubblica di acquisto della Roma non sarà prorogata e non ci saranno rialzi di prezzo ulteriori. E' quanto annunciato dal club giallorosso: "Romolus and Remus Investment LLC comunica ufficialmente che oggi e domani sono gli ultimi due giorni d'Opa. In particolare Romolus and Remus Investment LLC conferma che non ci saranno altre proroghe dei tempi d'Opa, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0.45 euro per azione".

