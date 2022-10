Roma, Mancini: "Oggi noi più forti dell'Inter"

MILANO, 01 OTT - "Dopo la partita contro l'Atalanta avevamo la consapevolezza di aver disputato la migliore partita della stagione. Siamo arrivati a Milano consapevoli di giocarcela. Quando abbiamo subito il gol in fuorigioco di Dzeko, ci sentivamo di essere più forti. Lo abbiamo dimostrato in campo. Facendo partite così, porti a casa il risultato". Lo ha detto il difensore della Roma, Gianluca Mancini, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l'Inter. "La partita non l'avevamo preparata come i primi 10-15', abbiamo questo limite da troppo tempo. Il tecnico Foti ci richiamava, dopo il gol l'abbiamo fatto - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare e aggredire, così abbiamo messo l'Inter in difficoltà. Dybala? Più arrivano giocatori forti e aumentano il livello. Ha dato qualcosa in più, ma la squadra era già buona: abbiamo messo 5-6 giocatori che hanno dato più esperienza e doti tecniche. Quando arrivano giocatori forti la squadra migliora e questo dà consapevolezza".

