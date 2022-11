Roma: Mourinho, decisione mia di escludere Karsdorp

ROMA, 13 NOV - "La decisione di escludere Karsdorp è solo mia, ma non devo spiegare tutto. Lui sa perché e anche i compagni. Non devo dirlo a voi". Così Mourinho ha commentato in conferenza stampa la decisione di non convocare Karsdorp dopo lo sfogo di mercoledì scorso. Poi sulla sua espulsione dice: "E' giusta, le mie parole all'arbitro meritano il cartellino rosso. Dopo la partita mi sono scusato per le mie parole. Del suo gioco come arbitro, però, non voglio parlare". Infine conclude su Abraham: "Penso che quando diventi un giocatore professionista in un universo di milioni di bambini che volevano esserlo, non ti serve l'appoggio di nessuno. Non ti serve una fonte esterna a te stesso per motivarti. L'allenatore deve fare questo, lo psicologo deve aiutare... Ma in campo bisogna dare tutto ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Ti servono motivazioni per prendere lo stipendio? Dobbiamo tutti dare di più".

