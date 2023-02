Roma, Mourinho: "Dispiace che la gente non ci dia credito"

ROMA, 19 FEB - "Mi dispiace che la gente non dia credito alla squadra per quello che sta facendo". Così Josè Mourinho, a fine partita, ha commentato l'1-0 sul Verona. "Perché esistono sold-out come quelli contro il Bodoe che ti fanno vincere la partita e sold-out come quelli di oggi", ha aggiunto. Poi prende ad esempio Bove. "La gente non capisce quello che stiamo facendo. Edoardo ama la Roma più di questi tifosi, perché quando sono arrivato poteva andare in prestito in C e oggi gioca titolare. Invece noi, quando vinciamo, pare che sia o per fortuna o per altro". E ancora: "Quando Bove perde un pallone all'80' e la gente fischia è un problema doppio. E quando dico Bove, dico Karsdorp che non gioca da due mesi, Cristante, che corre 12 chilometri a partita. Chi perde palla e morde per cercare di recuperare merita rispetto. Siamo una squadra di gente seria, che dà tutto. Conclude, commentando il discorso fatto alla squadra a fine partita: "Ho fatto i complimenti a tutti quelli che hanno vinto. Hanno vinto loro, con uno spirito di gruppo fantastico".

