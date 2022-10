Roma, Mourinho: "Dybala? Potremmo rivederlo nel 2023"

ROMA, 09 OTT - "Dico che Dybala sta male per non dire molto, molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma posso dire che è difficile". Così José Mourinho dopo la vittoria sul Lecce per 2-1, che ha visto la 'Joya' lasciare il campo per un problema alla coscia sinistra. Sulla partita, invece, aggiunge: "Non mi ricordo di tante partite nella mia carriera che ho giocato 11 contro 10 e volevo finisse subito. C'è stanchezza, fisica e mentale". E, sui gol sbagliati, conclude: "Ci si può allenare, ma credo sia più un problema mentale. Quello che mi preoccupa è più la poca gestione della partita. Noi studiamo tanto gli avversari, sappiamo come pressano, ma a volte vedo cose in partita e penso che il mio italiano sia terribile. Dico delle cose, ma a volte viene fatto il contrario". Fondamentale, secondo il portoghese sarebbe stata la presenza di Wijnaldum, perché "onestamente manca quel giocatore".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA