Roma, Mourinho: "Ha vinto la squadra che non meritava"

ROMA, 23 OTT - "Mi dispiace guardare lo sforzo notevole dei 'miei' giocatori perché, quando accumuliamo partite, poi andiamo in difficoltà. Complimenti a loro che, però, sono riusciti a vincere senza meritare". Così Josè Mourinho ha commentato la sconfitta della Roma per 1-0 contro il Napoli. "Abbiamo offerto una prestazione sufficiente per non perdere la partita - prosegue -. Ma, dopo tanti gialli, siamo rimasti in difficoltà, dopo è diventata più difficile, anche per la stanchezza; in panchina avevamo poche soluzioni. Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa, non aveva i 90' sulle gambe, così come Spinazzola. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio per un problema al flessore, ma non l'ho tolto dal campo. Matic non stava bene. Chi faceva gol vinceva e alla fine lo hanno fatto loro". Sulle polemiche finali che hanno visto l'espulsione di Rapetti, preparatore atletico della Roma, conclude: "Irrati ha sbagliato, perché Lozano ha aggredito uno dei miei".

