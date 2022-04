Roma: Mourinho 'non esiste un caso Zaniolo'

ROMA, 02 APR - "Ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il proprio club ogni tanto ed è normale. Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c'è storia, non c'è nessun caso". José Mourinho taglia corto così parlando del momento no di Zaniolo tra Roma e Nazionale. "Quello che succede con l'Italia poi non lo commento - ha continuato il tecnico giallorosso - E' arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi, dunque non c'è storia. Non vedo chiedere ad Allegri perché non gioca Bernardeschi o Peppino. Di qua sembra che ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo. Se vuoi chiamare qualcosa in più chiama Nicolò o il suo entourage".

