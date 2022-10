Roma: Mourinho, oggi buona partita mancato solo secondo gol

GENOVA, 17 OTT - "Abbiamo fatto tutto bene ma se dovessi trovare qualcosa di negativo direi solo che mi piacerebbe respirare in maniera diversa negli ultimi minuti, avessimo segnato il 2-0 sarebbe finita la storia". José Mourinho è soddisfatto della prestazione della sua squadra che nel secondo tempo ha avuto almeno tre limpide occasioni ma "Audero è stato straordinario" come ha sottolineato il tecnico portoghese che poi ha ribadito "mi è piaciuto tutto". Una Roma che di fatto non ha concesso alla Samp nemmeno una occasione merito anche della prestazione di Smalling. "E' stato super - ha detto Mourinho -. Io non ho mai allenato una nazionale ma ho la sensazione che se fai il mondiale o l'europeo devi prendere giocatori che ti possono dare opzioni differenti e lui è uno di quelli". L'ultima battuta è invece per lo sconfitto Stankovic che con il tecnico della Roma ha vinto il triplete da giocatore ai tempi dell'Inter. "Abbiamo un rapporto speciale al di là del normale rapporto allenatore-giocatore. Ha pareggiato con Thiago Motta e perso con me ma dalla prossima in avanti vorrei che vincesse sempre. Di certo la Sampdoria si salverà".

