Roma: nessun lesione muscolare per Pellegrini

ROMA, 13 GEN - Lorenzo Pellegrini non ha subito alcuna lesione muscolare alla coscia destra dopo essere uscito ieri sera nell'intervallo della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa all'Olimpico. Il centrocampista della Roma questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni. Con ogni probabilità, però, il giocatore dei giallorossi non potrà comunque partecipare alla sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica sera (ore 20,45) sempre all'Olimpico.

