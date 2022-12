Roma: non preoccupano le condizioni di Pellegrini

ROMA, 20 DIC - Non preoccupano le condizioni di Lorenzo Pellegrini, ieri costretto a uscire durante l'amichevole con il Casa Pia per una forte botta alla tibia sinistra. Il calciatore non è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti perché già domani potrebbe tornare a svolgere parte del lavoro con il resto dei compagni. Dipenderà dal dolore che proverà, che però già è diminuito in queste ore. Discorso simile per Smalling, anche lui alle prese con una contusione ma alla caviglia sinistra. Il difensore avverte leggermente più dolore del capitano giallorosso, ma ha scongiurato problemi peggiori. Buone notizie anche sul fronte Wijnaldum, visto che oggi è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Ha svolto il riscaldamento con la squadra (che lo ha accolto con un applauso in campo), proseguendo un piano di recupero che prevede graduali aumenti dei carichi di lavoro per capire le risposte del calciatore.

