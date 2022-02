ROMA, 26 FEB - La Roma è partita alle 17 da Fiumicino per La Spezia, ma senza Sergio Oliveira e Afena-Gyan, rimasti nella capitale per problemi fisici. Convocato Zaniolo che però non è stato provato nella formazione titolare e potrebbe cominciare dalla panchina, mentre si rivede tra i convocati Ibanez.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA