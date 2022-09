Roma: Pinto, non possiamo parlare di scudetto

ROMA, 02 SET - "Ci aspettiamo qualcosa di meglio rispetto alla scorsa stagione, ma non si può mai parlare di scudetto. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare a maggio quando siamo a settembre. Il lavoro quotidiano è importante, ma come ha detto Belotti dobbiamo credere di poter vincere tutte le partite"", lo ha detto il gm della Roma, Tiago Pinto, nella conferenza stampa di fine mercato, parlando degli obiettivi del club. "Penso che oggi la squadra sia migliorata, su questo non ho dubbi - prosegue il gm -, ma non sono d'accordo nel parlare di instant team". E i meriti della crescita e del mercato giallorosso, secondo Pinto, vanno "essenzialmente è merito della proprietà e di Josè Mourinho. I Friedkin non parlano molto, ma fanno vedere che hanno idee giuste per il club. Oggi l'immagine della Roma è di maggior appeal".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA