Roma: recuperato Pellegrini per sfida con il Lecce

ROMA, 08 OTT - La Roma recupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato per un fastidio muscolare al flessore, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo durante la rifinitura alla vigilia della sfida con il Lecce. Josè Mourinho, quindi, potrà contare sul numero 7 giallorosso, ma solo domani scioglierà l'ultimo dubbio, ovvero se schierarlo titolare oppure utilizzarlo a gara in corso. Qualora partisse dal primo minuto lo farebbe al posto di Matic e da mediano al fianco di Cristante, lasciando Zaniolo e Dybala dietro Belotti, che prenderà il posto di Abraham. Per il resto scelte obbligate perché le assenze di Karsdorp e Celik costringono lo Special One a puntare ancora sulla coppia d'esterni Zalewski-Spinazzola, mentre in difesa ci sarà il solito terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Buone notizie, poi, arrivano anche dal fronte Wijnaldum. L'olandese ha rimosso ieri il gesso e ora è atteso a Trigoria per intraprendere una nuova fase riabilitativa.

