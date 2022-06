Roma, Totti: "Pellegrini può essere il nuovo numero 10"

ROMA, 15 GIU - "Potrebbe essere il nuovo 10 della Roma ma, conoscendolo, non credo voglia prenderla. È fondamentale, duttile, tutte le squadre lo vorrebbero". Parola di Francesco Totti, a Sky Sport, a proposito di Lorenzo Pellegrini. Spostandosi sul rinnovo di Zaniolo, invece, l'ex capitano dei giallorossi non si nasconde: "Ho già parlato con Nicolò tempo fa, gli ho dato qualche consiglio, ma non so se lo ha recepito. Se dovesse rimanere a Roma, deve capire l'importanza di questa maglia, soprattutto per onorare i tifosi che quest'anno hanno fatto qualcosa di diverso per questa squadra. Poi la scelta spetterà a lui. A lui e alla società se lo vuole vendere. Io saprei cosa fare con Zaniolo". Infine una battuta anche sulla suggestione Dybala alla Roma: "Io so com'è andata. Tutt'ora lo sento, ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po' di più".

