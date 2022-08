ROMA, 22 AGO - Trauma diretto spalla sinistra con lussazione. Questa la diagnosi per Nicolò Zaniolo costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma-Cremonese per andare a Villa Stuart a svolgere gli esami di approfondimento. Per il calciatore si tratta di circa un mese di stop, c'è il rischio che torni dopo la sosta di settembre per le nazionali.

