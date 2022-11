Roma, Zalewski: "Squadra si sente protetta da Mourinho"

ROMA, 21 NOV - "Ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra e tutto lo staff sanno che possono contare su un allenatore così". Lo ha detto Nicola Zalewski, a DAZN, parlando di José Mourinho. "Mi ha cambiato molto, lo devo ringraziare è un privilegio e un orgoglio essere allenato da un tecnico e una persona così - prosegue -. Il suo rapporto con i calciatori a livello umano è molto buono". A lanciarlo, infatti, è stato proprio lo 'Special One' ed "è cambiata tanto la mia vita in un anno e mezzo, ma so che è solo l'inizio", aggiunge Zalewski che ha vinto il Golden Boy Web quest'anno, ma rifiuta l'etichetta di 'predestinato'. "E' una parola che proprio non mi va giù - spiega -. Tutto quello che ho fatto è grazie al mio lavoro e a quello di chi mi è stato accanto". Uno stimolo crescente soprattutto ora che condivide lo spogliatoio con giocatori come Dybala, Pellegrini e Zaniolo. "Paulo è tra i più forti al mondo, ha una tecnica impressionante, ti spinge a dare qualcosa in più". Conclude parlando delle difficoltà dei giovani a esordire in Serie A: "Magari si ha paura a dare spazio a un giovane perché c'è una partita importante, ma Mourinho ha fatto vedere che questa paura non c'è a Roma".

