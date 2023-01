Ronaldo esordio vincente ma senza gol nell'Al Nassr

RIAD, 22 GEN - Dopo il prologo della sfida con il Psg di Messi nella mista Al Nassr/Al Hilal, Cristiano Ronaldo ha fatto il suo debutto nella 'Saudi Professional League' giocando, con la fascia di capitano al braccio, nell'Al Nassr che ha battuto per 1-0 l'Ettifaq portandosi così al comando del campionato. A segnare la rete della vittoria non è stato CR7 (incitato in tribuna dalla compagna Giorgina Rodriguez) ma il brasiliano Talisca, ex Bahia e Benfica, e il portoghese non è apparso nella sua forma migliore. Si è comunque esibito in un paio di belle giocate, tra le quali un tentativo di conclusione in rovesciata che, seppur mancato, ha strappato grida di ammirazione tra gli oltre 22mila spettatori presenti al match.

