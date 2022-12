Ronaldo già si allena, al lavoro in impianto del Real

Cristiano Ronaldo non molla, e neppure va in vacanza e, dopo l'eliminazione del Portogallo dai Mondiali, dove ha perso nei quarti contro il Marocco. Così oggi CR7 si è allenato da solo su uno dei campi di Valdebebas, il centro tecnico del Real Madrid che ha concesso al suo giocatore di utilizzare l'impianto. Intanto i rappresentanti del fuoriclasse portoghese sono al lavoro per trovare una nuova squadra al loro assistito, che prima dei Mondiali ha rescisso il contratto con il Manchester United.

