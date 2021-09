Ronaldo avrà la maglia 7: anche la Premier League si piega

Nel Manchester United Cristiano Ronaldo vestirà la maglia numero 7, ora è ufficiale. Lo ha reso noto lo stesso United tramite il proprio account Twitter, in cui ha postato anche una foto del fuoriclasse portoghese, ripreso di spalle, che veste la maglia dei Red Devils con il 7.

Per affidare a CR7 la casacca con il numero che già aveva portato nella sua precedente esperienza a Old Trafford, e che in passato allo United è stato anche di Best, Cantona, Robson e Beckham, il Manchester ha ottenuto una deroga al regolamento della Premier League, che impedisce cambi di numerazione in corsa. Infatti il 7 dello United era finora di Edinson Cavani, sceso in campo in campo sabato scorso contro il Wolverhampton. L'uruguayano adesso prenderà la maglia numero 21, lasciata vacante da David James, ceduto al Leeds.

