Ronaldo via dalla Juve? Ora i bookmakers ci credono

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora del tutto delineato. La panchina contro l’Udinese ha fatto scatenare nuovamente le voci di mercato, lasciando aperte le ipotesi Psg e Manchester City: per gli esperti di Sisal Matchpoint, la meta francese rimane la più probabile in caso di addio alla Juventus, offerta a 4,50. Più difficile, ma non impossibile, che CR7 , come rileva agipronews, si accasi alla corte di Pep Guardiola a quota 6. Tuttavia, l’ennesima stagione a Torino è quasi scontata per i bookie, soprattutto perché mancano pochi giorni dalla fine del mercato con la permanenza alla corte di Massimiliano Allegri che vale 1,12 volte la posta.

I bookie, però, non escludono neanche un nostalgico ritorno al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che paga 16 volte la posta giocata, mentre la seconda avventura a Manchester (sponda United) si assesta a 25 in questa finestra di mercato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA