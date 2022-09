Rose nuovo allenatore del Lipsia, subentra a Tedesco

ROMA, 08 SET - Il Lipsia ha un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Domenico Tedesco: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco Rose, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund. Rose ha firmato un contratto fino al 2024 e dunque torna nell'universo Red Bull. Tedesco era stato sollevato dall'incarico ieri, dopo il tonfo interno di martedì sera all'esordio in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. "Dobbiamo raggiungere stabilità attraverso il gioco - le prima parole di Rose - ed essere più equilibrati nel reparto arretrato. Ho avuto molto tempo libero negli ultimi tre mesi, per questo adesso riesco a gestire bene lo stress". All'esordio in Bundesliga, sabato alle ore 15,30, Rose ritroverà il Borussia Dortmund, capolista nel campionato tedesco assieme al Friburgo e sua ex squadra.

