Ross Pelligra ai tifosi del Catania: "Vi aspetto domenica al Massimino per il match con la Mariglianese"

Il successo ottenuto a Castrovillari, il primato solitario con il vantaggio di 14 punti sul Locri che sarà l'avversario dell'ennesima trasferta in Calabria tra due settimane, il match interno con la Mariglianese in programma domenica al Massimino. Ma anche la festa di Sant'Agata, un occhio sugli altri sport gestiti con il fratello Paul in Australia. Ross Pelligra, patron del Catania, è in città e ha rilasciato al sito ufficiale dichiarazioni all'insegna di gioia e programmazione.

“Per la nostra famiglia la felicità è doppia. Quando parlo di famiglia non mi riferisco soltanto a me e mio fratello Paul ma includo Catania e Adelaide Giants, che guidiamo con orgoglio, con i rispettivi tifosi”.

Il patron rossazzurro racconta: “Era importante che io seguissi la festa a Catania e poi la partita a Castrovillari, in questi giorni, per vivere un momento importante della vita della comunità che mi ha accolto con grande entusiasmo e un match cruciale per i rossazzurri. A Paul ho chiesto di assicurare presenza e sostegno ai Giants nel grande giorno della sfida decisiva per il titolo e mio fratello, dopo aver vissuto il trionfo, ha esultato per il Catania davanti alla tv”.

Per i Pelligra è stata una domenica di grandi risultati, dunque: “L’unione fa la forza, questa è la nostra domenica felice – ha scritto ancora - lavoreremo sempre di più per regalare altri successi a chi sostiene lo sport e le società che rappresentano città note e amata in tutto il mondo”.

Infine il presidente rossazzurro ha confermato: “Rimarrò in Italia anche nei prossimi giorni e domenica sarò allo stadio per assistere alla gara con la Mariglianese: vi aspetto al “Massimino”, amici rossazzurri” .

