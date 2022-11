Ross Pelligra: «Sogno il mio Catania in serie A»

Ross Pelligra, presidente del Catania Ssd, ha concesso un'intervista esclusiva al nostro giornale. L'imprenditore australiano, impegnato in questi giorni a sviluppare progetti e idee per assicurare un futuro stabile e duraturo al calcio cittadino, ha parlato anche del sogno Serie A, ma soprattutto si è attenuto alla stretta realtà dei fatti. Il Catania è primo in classifica, ha un pubblico da categorie superiori ma deve anche reperire impianti in cui allenarsi al di là della grande accoglienza avuta a Ragalna.

Tra le domande a cui Pelligra ha risposto c'è quella sul primato con otto punti di vantaggio sulla seconda, e sulle nove vittorie di fila: se l'aspettava?

“E' una buona partenza – ha risposto il presidente - ma dobbiamo continuare a lavorare e pianificare, gettando le basi per il nostro futuro”.

L'intervista completa la potrete leggere acquistando in edicola la copia cartacea del nostro giornale oppure, a 99 centesimi, on line (clicca qui).

