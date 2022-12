Rossella Fiamingo in cattedra a Vancouver

La catanese Rossella Fiamingo una campionessa in pedana con due ori iridati e due medaglie olimpiche nella spada e anche nella vita con una laurea ottenuta nel Corso di laurea in Dietistica del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, dove nel 2020 ha messo l’ennesima stoccata vincente, conseguendo la laurea in Dietistica con la votazione di 106/110, discutendo brillantemente la tesi: «Alimentazione e sport agonistico, il ruolo del dietista nella scherma».

Una laurea che è venuta buon in occasione di una serata speciale, al Museo di Vancouver, in Canada che la sta vedendo impegnata con l'Italspada in Coppa del Mondo (tra poche ore la prima sfida a squadre dopo aver chiuso la prova individuale al 18° posto) con la Nazionale italiana di spada. <Come ex giovane schermidore – ha fatto il suo esordio Fabio Messineo, siciliano, Console Generale dell'Italia a Vancouver -è un grande piacere organizzare questo evento con Arpico e accogliere lo sport che ha dato all’Italia il maggior numero di medaglie olimpiche, la disciplina che condivide con il nostro Paese anche alcune caratteristiche uniche quali bellezza, eleganza, velocità, inclusione e tradizione>.

Il Console Fabio Messineo, Emma McCrudden, Rossella Fiamingo e Nicola Fameli

Il Console Italiano originario di Marsala che nello sport in passato oltre nella scherma si è cimentato nel tennis, volley, pallamano e il suo sport preferito il basket, ha aperto così l’appuntamento canadese de “La bellezza in un gesto”, il programma itinerante nato dal Protocollo d’intesa tra Ministero degli Esteri e Federscherma, a sostegno della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo proprio attraverso la disciplina delle tre armi.

Rossella Fiamingo, doppio oro iridato e doppia medagliata ai Giochi Olimpici

“La nutrizione nello sport e la Dieta Mediterranea” è stato il tema dell’incontro organizzato dal Consolato Generale d’Italia alla vigilia del weekend dedicato alla Coppa del Mondo di spada maschile e femminile con relatrice d’eccezione, proprio la straordinaria la campionessa azzurra Rossella Fiamingo, nella duplice veste di spadista pluri-medagliata e appunta esperta in materia grazie alla sua laurea in Dietistica. <Rossella viene dalla Sicilia – ha sottolineato il Console Fabio Messineo - la mia regione, e questo è per me un ulteriore motivo di orgoglio. La sua testimonianza è doppiamente importante, da medagliata olimpica e dietologa. Non poteva esserci miglior relatrice per discutere della Dieta Mediterranea che rappresenta la nostra identità e sostiene l’economia locale>.

Dopo gli interventi del Presidente di Arpico, Nicola Fameli, e di Emma McCrudden, docente di “Sports and Exercise Nutrition” nella School of Kinesiology dell’University of British Columbia, prima di una tavola rotonda su sport d’alto livello e alimentazione, c'è stato l'intervento Rossella Fiamingo ha spiegato anche come gli atleti della Nazionale “gestiscono” i pasti all’Estero, quando sono impegnati in giro per il mondo per le competizioni internazionali, ha raccontato di come negli anni l’aspetto della nutrizione sia diventato sempre più importante nel percorso di preparazione per gli sportivi d’alto livello, e ha risposto con puntualità alle tante domande arrivate dal pubblico.

L'Italspada con il Console Generale dell'Italia, Fabio Messineo

<E' stata una bella esperienza – ci ha detto la Fiamingo – e voglio ringraziare per la grande accoglienza il Console Fabio Messineo e il presidente di Arpico, Nicola Fameli per avermi dato questa grande opportunità extrasportiva>.

