Ruediger si trasferisce dal Chelsea al Real Madrid

ROMA, 11 MAG - Il tedesco Antonio Ruediger è un nuovo calciatore del Real Madrid. L'ex romanista, come pubblica oggi Marca in prima pagina, si trasferisce dal Chelsea al club 'blancos'. Il difensore era in scadenza di contratto e ha raggiunto un accordo con il club castigliano, superando già le visite mediche: Ruediger firmerà un contratto di quattro anni, percependo una cifra che si aggira sui 9-10 milioni a stagione, oltre a un ingente bonus per la firma. L'accordo prevede anche una clausola rescissoria di 400 milioni.

