Rugby: c'è un Amatori che vince, è quello di Totò Trovato

Il campionato di Serie C di rugby ha chiuso la prima fase con tre squadre siciliane che adesso sognano il salto in B. La lista è aperta dall’Amatori Catania 1963, il quindici fondato nel 2017 da Totò Trovato (ex giocatore e allenatore dello storico Amatori Catania che quest’anno ha rinunciato alla Serie A) per provare a riportare in alto il rugby a Catania e fare compagnia al Cus Catania (leader in Serie B dopo le prime tre giornate) con in panchina Orazio Arancio che ha pilotato alla grande la squadra in vetta alla classifica.

«Abbiamo chiuso al primo posto in classifica la fase regionale - ci dice Totò Trovato - davanti a Palermo e Ragusa che abbiamo battuto sul loro campo domenica scorsa 22-10, chiudendo con tutte vittorie e pronti a disputare i play off per il salto in Serie B. In questa avventura sono affiancato da Luciano Catotti, Umbertro Trebar, Alberto Paolone, Enzo e Paolo Bonanno, Luca Ferlito, Carmelo Ravidà, Gianni Di Bella, Salvo Minio, Turi Forte, Biagio Testa, Paolo Scalia, Leo Daniele, Gaetano Di Stefano, Vincenzo Schilirò, Saverio Minni e tanti altri che hanno a cuore il rugby. E proprio dall’Amatori è invece arrivato un nutrito gruppo di giocatori che sta dando un grande contributo nella corsa alla Serie B».

«Ora siamo in attesa di conoscere la formula definitiva - ci dice Trovato - che dovrebbe essere diversa da quella iniziale che prevedeva un girone a 8 squadre: 3 campane, 2 pugliesi e 3 siciliane con la prima che doveva salire direttamente in B. Il 13 novembre si parte quindi nelle prossime ore dovrebbe arrivare il programma definitivo E noi torniamo ad allenarci per farci trovare pronti».

LA ROSA. Ecco la rosa dell’Amatori Catania 1963: Borina, Greco, Calamaro, Camino, Gorgone, Smiroldo, Palmieri, Ardito, Russo, Zuccarello, Ingrassia, Bonnici, Minnì, Puglisi, Samperi, Angelica, Rosalia, Spogliano, Luca e Giuseppe Scinardo, Tomasino, Finocchiaro, Sanfilippo, Rizzo, Sapia, Vasta, Aiello, Costanzo, Di Bella, Jagic, Scuderi, Schilirò, Licciardello, Leo, Caruso, Franci, Militello, Paolone, Reito e Barcella.

