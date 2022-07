Rugby: classifica mondiale; Irlanda è nuovo n.1, Italia 14/a

ROMA, 22 LUG - E' stata pubblicata la nuova classifica di World Rugby, ente mondiale della palla ovale, che ha ufficializzato come nuovo numero del ranking l'Irlanda, dopo l'impresa dei verdi che hanno battuto due volte, fuori casa, su tre la Nuova Zelanda nella serie delle scorse settimane fra le due nazionali. Gli irlandesi superano la Francia, che scende al n.2. Fuori dal podio, ed è un'onta nazionale, gli All Blacks, quarti dietro ai campioni del mondo in carica del Sudafrica, che sono terzi. L'Italia è rimasta al 14/o posto, subito dietro a quella Georgia che l'ha battuta nel recente test match a Batumi e che, dal 2025, vorrebbe prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni. In 11/a e 12/a posizione ci sono invece Samoa e Fiji.

