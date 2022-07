Rugby: Irlanda batte di nuovo All Blacks e diventa n.1 mondo

AUCKLAND, 16 LUG - Altra grande impresa dell'Irlanda che battendo di nuovo, questa volta ad Auckland, gli All Blacks della Nuova Zelanda, per 32-22, da lunedì sarà al numero uno del ranking di 'World Rugby', ente internazionale della palla ovale. Una settimana fa, a Dunedin, i verdi avevano già battuto, per 23-12, i neozelandesi che non perdevano due match di seguito in casa dal 1994 a oggi. L'Irlanda era già stata al numero uno della classifica mondiale a settembre del 2019 e ora sogna di disputare una Coppa del Mondo da grande protagonista l'anno prossimo in Francia.

