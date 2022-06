Rugby: Portogallo-Italia; prima volta terna arbitrale donne

ROMA, 25 GIU - Il test match di oggi a Lisbona tra Portogallo e Italia è stata la prima volta che un match fra nazionali maschili di rugby ha visto in campo una terna arbitrale interamente composta da donne. La partita è stata infatti diretta dalla scozzese Hollie Davidson, che è stata assistita come collaboratrici di linea dall'inglese Sara Cox e dalla francese Aurelie Groizeleau. Un'altra inglese, Claire Hodnett, ha invece svolto la funzione di 'Television Match Officer' (Tmo). La Davidson è stata anche il primo arbitro donna (professione che svolge a tempo pieno ed è quindi retribuita) a dirigere una partita in cui era impegnata una delle nazionali che fanno parte del Sei Nazioni. E oggi è stata proprio lei, in fondo, a decidere l'incontro visto che, all'ultimo minuto di gioco, ha assegnato una meta di punizione a favore dell'Italia dopo un fallo dei portoghesi per evitare lo sfondamento. E ciò ha determinato il risultato finale di 38-31 per gli azzurri.

