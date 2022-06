Rugby: Romania-Italia; azzurri mediana inedita, torna Allan

BUCAREST, 29 GIU - Kieran Crowley, ct dell'Italurgby, ha ufficializzato la formazione che venerdì alle 21 locali (le 20 italiane) allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest affronterà la Romania nel secondo Test Match estivo degli azzurri. Sarà il confronto numero 44 tra le due squadre, il 14/o a Bucarest con la Romania che ha vinto per 25-24 l'ultimo precedente nella capitale romena, mentre l'ultimo match in assoluto tra le due squadre risale ai Mondiali del 2015, a Exeter, con l'Italia che si impose 32-22. Il XV azzurro di venerdì avrà un triangolo allargato formato da Capuozzo, Bruno e Padovani che per la prima volta guiderà sarà il capitano. La coppia di centri sarà formata da Zanon e Menoncello, che scenderà nuovamente in campo dal primo minuto dopo l'esordio con meta contro la Francia allo Stade de France che gli ha consentito di diventare il meta-man più giovane della storia del torneo. Le chiavi della mediana saranno affidate al duo inedito formato da Tommaso Allan - al rientro con la Nazionale dopo poco più di sedici mesi e unico reduce in campo dell'ultimo confronto a Exeter contro la Romania - e Alessandro Garbisi che farà il suo esordio in Nazionale. Terza linea di stampo Benetton con Toa Halafihi che vestirà la maglia numero 8, con Zuliani e Ruzza a completare il reparto. Fuser e Cannone le seconde linee, mentre in prima linea conferma per Simone Ferrari che scenderà in campo da titolare insieme a Lucchesi e Nemer. "Affronteremo un avversario che parteciperà al prossimo Mondiale - il commento di Crowley -. La partita contro il Portogallo deve essere da insegnamento. Disciplina, lucidità e focus sulla nostra prestazione saranno le basi fondamentali per giocare una partita seguendo il nostro standard".

