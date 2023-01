Rugby: Salvo Garozzo nel "Club dei 100" della Benetton Treviso

Grande festa del rugby sabato allo Stadio Monigo di Treviso. Alle 16,15 in campo per la gara di Challenge Cup Benetton Rugby e Stade Francais e per l'occasione le "vecchie glorie" biancoverdi facenti parte del Club dei 100 saranno premiati dalla società. Il Club dei 100, vuole essere un riconoscimento a tutti i giocatori che, a partire dal 1978, primo anno di sponsorizzazione Benetton con il Rugby Treviso, hanno indossato per oltre cento volte, contando sia campionato che Coppe Europee, la maglia del Benetton Rugby e di questo straordinario gruppo fa parte anche il catanese Salvo Garozzo.

Una storica formazione della Benetton Treviso

<Sarà un’occasione unica ed emozionante – ci dice Salvo Garozzo alla vigilia della festa di sabato a Treviso – la possibilità di ritrovare tutti i miei compagni e tutti i migliori giocatori della storia della franchigia trevigiana, la squadra con la quale ho vinto tre scudetti e una Coppa Italia e partecipato alle competizioni europee per 128 presenze totali con i colori della Benetton Treviso>.

Salvo Garozzo in trionfo con la maglia dell'Amatori Catania

LA SCHEDA. Salvo Garozzo cresciuto nello Zagara, con cui esordì in campionato a soli 17 anni e subito prima esperienza in azzurro con l'Italia del ct Georges Coste, nel tour del 1997 in Zimbabwe. Nel 1998 Garozzo l'approdo ai campioni d'Italia del Benetton Treviso e nella prima stagione in Veneto si laureò campione d'Italia, titolo bissato nel 2001, anno in cui giunse l'esordio con l'Italia in un test match, contro l'Uruguay a Montevideo; una settimana più tardi disputò il suo secondo incontro internazionale, a Buenos Aires contro l'Argentina; un anno più tardi giunse il suo terzo test match, di nuovo contro l'Argentina a Roma.

Salvo Garozzo tecnico federale

Nel 2006 lasciò il Benetton dopo cinque scudetti, una Coppa Italia e più di 100 partite giocate, e tornò a Catania, nell'Amatori, con cui militò nel Super 10; nel 2008 nonostante la retrocessione e la mancata iscrizione della squadra in Serie A1, Garozzo decise di rimanere anche in Serie B e al termine del campionato 2008-09 giunse la promozione in Serie A2 e rimase a Catania rimase fino all'inizio della stagione 2013, quando l'Amatori ripartì dalla Serie C.

Salvo Garozzo testimonial di un evento giovanile

Fu ingaggiato dall'Amatori Messina in Serie B e dopo due stagione chiuse con il rugby giocato diventando il tecnico della Nissa in Serie C. L'anno successivo Amatori Messina e Nissa fusero le sezioni seniores per partecipare alla Serie B e Garozzo tornò in campo. La stagione si concluse con la salvezza. Dopo un anno a San Gregorio passo come tecnico alle giovanili del Cus Catania. Dal 2021 è stato allenatore dell'Amatori Catania in Serie A.









