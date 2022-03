Rugby: Sei Nazioni; 13-9 al Galles, Francia verso grande slam

ROMA, 11 MAR - La Francia ha battuto 13-9 il Galles a Cardiff in un incontro della quarta giornata del Sei Nazioni di rugby e rimane in corsa per il Grande slam. Una sola meta è stata realizzata nell'incontro, dal francese Jelonch, risultata decisiva anche se arrivata dopo soli 9'. Per ripetere l'impresa di cinque vittorie su cinque, compiuta l'ultima volta nel 2010, i transalpini dovranno battere nel prossimo turno l'Inghilterra, che domani riceve l'Irlanda a Twickenham. La classifica al momento vede la Francia in testa con 18 punti, seguita dall'Irlanda con 11 e l'Inghilterra con 10. L'Italia, che domani ospita la Scozia all'Olimpico, è sempre a zero punti.

