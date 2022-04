Rugby: Sei Nazioni 2023; esordio Italia con la Francia a Roma

ROMA, 20 APR - L'Italia ospiterà all'Olimpico di Roma la Francia campione in carica domenica 5 febbraio, giorno del suo esordio al Sei nazioni 2023, torneo che comincerà 24 ore prima con Galles-Irlanda e quindi Inghilterra-Scozia. Lo ha stabilito il calendario ufficializzato oggi, che vedrà quindi gli azzurri in trasferta a Twickenham contro l'Inghilterra il 12 febbraio. Sabato 25 febbraio la squadra guidata da Kieran Crowley aprirà la terza giornata affrontando l'Irlanda allo stadio Olimpico e stesso copione sabato 11 marzo quando l'Italia ospiterà, sempre nell'impianto romano, il Galles, mentre la chiusura del torneo è in programma il 18 marzo con Scozia-Italia a Murrayfield, prima partita del 'Super Saturday'.

