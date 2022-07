Ryder Cup 2023: Donald in pole per guidare team Europa

ROMA, 28 LUG - Luke Donald è in pole position per guidare il team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. Il britannico si prepara a prendere il posto dello svedese Henrik Stenson, sollevato dall'incarico da Ryder Cup Europe dopo aver accettato la corte della Superlega araba. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con l'ex numero 1 al mondo (nel 2011) che si appresterebbe dunque a diventare il primo inglese dal 2008 (Nick Faldo) a capitanare il Vecchio Continente nella sfida agli Usa in programma tra poco più di un anno al Marco Simone Golf & Country Club. Superando così la concorrenza del danese Thomas Bjorn (ora vicecapitano insieme ad Edoardo Molinari) e dello scozzese Paul Lawrie. Donald, 44enne di Hemel Hempstead, da molti era stato indicato fin da subito come il favorito. Poi la Ryder Cup Europe virò su Stenson dopo il suo iniziale rifiuto alla LIV Golf. Una scelta che provocò la delusione di Donald. "Speravo e sognavo di essere io il prescelto", disse. E ora quel desiderio potrebbe trasformarsi in realtà.

