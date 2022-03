Ryder Cup 2023: Stenson "un onore capitanare Europa"

ROMA, 15 MAR - "La Ryder Cup è un evento unico, senza eguali. Sono onorato di capitanare l'Europa, le mie esperienze da giocatore in questa competizione sono indimenticabili. Sarà elettrizzante guidare il Vecchio Continente al Marco Simone Golf & Country Club, a Roma nel 2023, davanti al meraviglioso pubblico italiano". Sono le prime dichiarazioni, rilasciate in un'intervista esclusiva all'ANSA, di Henrik Stenson, nominato capitano del team Europe alla 44esima edizione della Ryder Cup che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in Italia dal 29 settembre al primo ottobre del prossimo anno. In un momento così complicato a livello mondiale, a causa dell'invasione russa in Ucraina, Stenson ha spiegato che il mondo del golf è pronto a scendere in campo. "La comunità dei golfisti darà il suo supporto, anche alla federazione ucraina. Si tratta di una situazione terribile e la speranza è che presto si possa arrivare alla pace".

