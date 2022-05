Sacchetti non è più il ct della nazionale

ROMA, 31 MAG - Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro, comunicando che, al termine di un incontro a Roma tra il presidente federale, Gianni Petrucci, e il coach è stato risolto l'accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, che era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale per un totale di 50 partite, sono stati espressi "sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera".

