Sainz "la nuova Ferrari mi piace molto, ed è comoda"

ROMA, 14 FEB - "La mia prima uscita è andata bene", ma "non vedo l'ora di scendere in pista per la prima volta in Bahrain e di dare il via a questa nuova stagione". Così Carlos Sainz dopo il primo approccio con la nuova SF-23 sul circuito di Fiorano, davanti a tanti tifosi che hanno aumentato il piacere per il pilota spagnolo, il quale ha vissuto il suo "primo evento di lancio in presenza da quando sono entrato a far parte della Scuderia". "La vettura è il risultato del duro lavoro e della passione che ogni membro del team ci ha messo negli scorsi mesi e sembra un ulteriore passo avanti - ha proseguito Sainz -. Il nostro obiettivo non può che essere spingere al massimo e provare a portare ancora più vittorie, essere sempre competitivi e lottare per i entrambi i campionati del mondo". Lo spagnolo ha anche detto di aver apprezzato la vettura, "mi sono trovato comodo come sul divano di casa!", e di averla trovata anche molto bella: "Mi piace molto anche la nuova tonalità di rosso, un po' meno cupo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA