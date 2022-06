Salah verso il Barca, nel 2023 lascerà il Liverpool

ROMA, 07 GIU - Mohamed Salah, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe indossare la maglia del Barcellona. Ne è sicuro il Mirror, che parla di attesa in casa blaugrana per ingaggiare l'attaccante che si svincolerà dal Livepool a parametro zero nell'estate 2023. Salah avrebbe resistito alla chiamata del Barça - secondo quanto scrive il giornale - e cambiato i propri piani. In Inghilterra non hanno alcun dubbio sul fatto che l'ex di Fiorentina e Roma, dopo avere disputato un'altra stagione nelle file dei 'Reds', volerà in Spagna per esibirsi nella Liga.

