Salernitana: Nicola, ko ma senza perdere dignità

MILANO, 04 MAR - "Abbiamo incontrato un'Inter che stasera ha sbagliato poco. Ma per me non è tutto da buttare, dispiace per i tifosi. Vogliamo fare meglio fin dalla prossima partita. Accetto sconfitte nette, ma non è stata una sconfitta in cui la Salernitana ha perso la sua dignità. Servono anche queste partite". Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro l'Inter. "Siamo venuti qui per giocarci la partita e l'impostazione è stata chiara. Siamo stati alti, accettando duelli individuali a tutto campo. Abbiamo avuto buone occasioni all'inizio - ha proseguito Nicola -. Voglio dare una mentalità precisa e non torno indietro, l'ho detto anche ai ragazzi. Fino al primo gol siamo stati bene in partita, il secondo ci ha dato fastidio".

