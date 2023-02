Salernitana, per la panchina vicina l'intesa con Paulo Sousa

SALERNO, 14 FEB - Proseguono le consultazioni a Roma per la scelta del successore di Davide Nicola alla guida della Salernitana. Il tecnico ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti ma entro la serata dovrebbe essergli comunicato l'esonero. In questi minuti la società granata ha virato con forza su Paulo Sousa: l'allenatore portoghese ha raggiunto un'intesa di massima con il presidente Danilo Iervolino che sta spingendo forte per chiudere l'operazione. Salvo sorprese sarà l'ex Fiorentina il nuovo allenatore granata. Bruciata la concorrenza di Giuseppe Iachini e Francesco Farioli che pure erano stati sondati dal club.

