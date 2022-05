Salernitana salva, festa anche a Recife

RIO DE JANEIRO, 23 MAG - La salvezza della Salernitana fa gioire anche dirigenti e tifosi dello Sport Recife. Infatti la permanenza in Serie A della squadra campana, fa scattare l'obbligo di riscatto, da parte della stessa Salernitana, dell'attaccante Mikael, 22enne 'oggetto misterioso' della squadra di Davide Nicola, 7 presenze in campo per un totale complessivo di 80 minuti giocati. Numeri non certo esaltanti, ma la salvezza rende automatico l'acquisto di Mikael, dopo che a gennaio il giocatore era arrivato in prestito per 800mila euro. Adesso lo Sport incasserà in totale, compresi gli 800mila euro di gennaio, 2,73 milioni di euro, dei quali il 70% andrà al club e il 30% al giocatore, che possiede una parte del cartellino. Così fin da ieri i tifosi dello Sport hanno postato sui social messaggi di congratulazioni alla Salernitana, alcuni scritti in italiano, e di ringraziamento per i soldi che corrisponderà alla loro squadra del cuore, che attualmente dal punto di vista finanziario naviga in cattive acque. Soddisfazione è stata espressa, sempre via social, anche dalla dirigenza dello Sport, club attualmente terzo in classifica nella Serie B brasiliana.

