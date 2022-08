ROMA, 08 AGO - Il direttore sportivo del del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzić, smentisce le voci che collegano il nome di Leroy Sané al Manchester United. "Non c'è niente di vero in questa vicenda e non c'è altro da dire. È un giocatore importante per noi", ha spiegato il ds del club bavarese in riferimento a una possibile partenza dell'attaccante nelle prossime settimane. Lo riporta l'edizione online del Mundo Deportivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA